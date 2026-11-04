Un adolescente que fue detenido en Calvillo cuando viajaba en un vehículo donde se localizó una pistola de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas recibió una sentencia condenatoria, aunque no tendrá que ingresar a prisión.

Se trata de Jeremy “N”, quien era menor de edad al momento de los hechos y fue declarado responsable del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Su detención ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal de Calvillo detectaron a varias personas que escandalizaban en la vía pública mientras viajaban a bordo de un vehículo con vidrios polarizados, por lo que les marcaron el alto.

Durante la revisión de la unidad, los uniformados encontraron una pistola, dos cargadores y 24 cartuchos útiles entre los asientos traseros, precisamente en el área donde viajaba Jeremy “N”.

Ante el hallazgo, los policías procedieron al aseguramiento del arma y los demás objetos, además de poner el caso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras el proceso judicial, una jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento especializado en Justicia para Adolescentes dictó sentencia condenatoria contra Jeremy “N”, pero determinó imponerle medidas que no implican privación de la libertad.

Las sanciones consisten en una amonestación, un año de libertad asistida para que concluya los estudios que cursaba y seis meses de prestación de servicios a la comunidad.