Un hombre de 39 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente le encontraran un revólver entre sus pertenencias durante una revisión en calles del fraccionamiento Lomas de Santa Anita.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia por la zona cuando detectaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, habría adoptado una actitud evasiva e intentado retirarse del lugar.

Ante este comportamiento, los agentes decidieron efectuarle una inspección preventiva. Durante la revisión corporal localizaron entre sus pertenencias un arma corta de fuego tipo revólver, por lo que procedieron a asegurarlo.

El detenido se identificó como Héctor “N”, de 39 años de edad y originario de la Ciudad de México.

Tras la intervención, tanto el hombre como el arma asegurada fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Aguascalientes.

Héctor “N” quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.