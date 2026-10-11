Una conductora de 48 años protagonizó un choque por alcance durante la madrugada, luego de que presuntamente no guardara la distancia de seguridad y terminara impactándose contra otro automóvil en el fraccionamiento Las Arboledas.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:30 horas, en el cruce de Prolongación Zaragoza y avenida Canal Interceptor, donde se vieron involucrados dos vehículos Chrysler de color gris.

De acuerdo con los primeros reportes, Nisaye, de 48 años, conducía un Chrysler modelo 2004 sobre Prolongación Zaragoza, de norte a sur, por el carril central.

Al llegar a Canal Interceptor, presuntamente no mantuvo la distancia necesaria y terminó estrellando la parte frontal de su unidad contra la parte posterior de un Chrysler modelo 2025, conducido por José, de 29 años, quien circulaba en la misma dirección y carril.

El encontronazo dejó daños materiales en ambos automóviles, por lo que elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes.