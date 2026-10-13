Un joven automovilista protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este martes, luego de perder el control de su vehículo y terminar estrellándose contra un árbol sobre la avenida Convención de 1914, en la colonia del Trabajo, dejando daños materiales estimados en 250 mil pesos.

El percance ocurrió alrededor de las 07:00 horas, en el cruce de las avenidas Convención de 1914 y Siglo XIX, donde Franco, de 18 años, conducía un Mazda sedán rojo, modelo 2016, con placas de Aguascalientes.

El muchacho circulaba de norte a sur por el carril central de Convención cuando, al aproximarse al cruce, perdió el control del volante hacia su derecha.

Primero golpeó con la llanta delantera derecha la guarnición de la banqueta, pero la trayectoria del automóvil no terminó ahí: enseguida chocó contra un señalamiento restrictivo y finalmente se estrelló de frente contra un árbol.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Vial, así como personal de Protección Civil Municipal y paramédicos, quienes brindaron apoyo tras el accidente.

Los oficiales de Tránsito se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades por este choque, cuya factura en daños materiales fue calculada en aproximadamente un cuarto de millón de pesos.