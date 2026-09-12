Alan “N” permanecerá bajo prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable intervención en un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo la hipótesis de posesión de narcóticos.

Su detención ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lo interceptaron en el cruce de Aquiles Serdán y Profesor Edmundo Gámez Orozco, en la colonia Buenos Aires, municipio de Aguascalientes.

Durante una inspección, los policías localizaron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico amarillo que contenía una sustancia granulada. Alan “N” fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público.

La sustancia pasó por el laboratorio, donde un perito químico estableció que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso de 8 mil 735.9 miligramos.

En audiencia inicial, el Juez de Control declaró legal la detención y, después de valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, dictó auto de vinculación a proceso.

A petición del Ministerio Público, el juez impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y concedió un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.