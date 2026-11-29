Armado con una cadena, un sujeto presuntamente destrozó el parabrisas de un automóvil estacionado en calles del fraccionamiento El Mezquital, en el municipio de Jesús María, acción por la que ahora enfrenta un proceso penal.

Se trata de Jaime “N”, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de daño en las cosas doloso, informó la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Los hechos se remontan al pasado 26 de agosto, cuando el individuo habría utilizado una cadena que llevaba en la mano para romper el cristal delantero del vehículo, ocasionando daños materiales a su propietario.

Tras la denuncia del afectado, el Ministerio Público reunió los datos de prueba que permitieron obtener una orden de aprehensión, posteriormente cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Durante la audiencia, el juez de Control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Jaime “N”, a quien impuso como medidas cautelares la presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de abandonar el ámbito territorial establecido sin autorización judicial, así como la restricción de acercarse o comunicarse con la víctima.

La autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.