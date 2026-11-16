Un hombre de 38 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en calles del fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, en el municipio de Jesús María, luego de que le encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de longitud.

El sospechoso, identificado como Daniel «N», originario del estado de Michoacán, llamó la atención de los uniformados cuando realizaban recorridos de vigilancia por la zona.

Los policías circulaban sobre la calle Paseo de San José de Gracia, en el cruce con Paseos de Valladolid, cuando observaron que el individuo adoptó una actitud evasiva al percatarse de su presencia.

Ante su comportamiento, los oficiales le marcaron el alto para efectuarle una inspección preventiva.

Durante la revisión corporal, los uniformados localizaron entre sus pertenencias un arma blanca tipo cuchillo, de aproximadamente 25 centímetros, por lo que procedieron a detenerlo.

Daniel «N» fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, junto con el arma asegurada, y quedó a disposición del agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.