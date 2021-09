Un motociclista se llevó tremendo susto, luego de que al circular en condiciones normales por calles del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, en determinado momento se le atravesó en su trayecto un vehículo, al cual no alcanzó a esquivar y terminó por estrellarse.

Afortunadamente, el conductor de la moto resultó ileso y todo quedó en daños materiales por 5 mil pesos aproximadamente.

El desigual choque se registró a las 19:20 horas, en avenida Poliducto y cruce con la avenida Urbanismo, a la altura del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, lugar hasta donde llegaron las patrullas de la Policía Vial.

Como presunto responsable del percance fue señalado un individuo de nombre Smeling, de 35 años, quien conducía un vehículo VW Derby, modelo 2005, color arena y placas de circulación de la Ciudad de México.

Se estableció que esta persona se desplazaba por la avenida Poliducto en sentido de sur a norte, cuando al llegar al cruce con la avenida Urbanismo, no respetó un señalamiento indicativo de alto, por lo que al seguirse de frente, se atravesó al paso de una motocicleta marca Italika, modelo 2020, color negro y con placa de circulación de Aguascalientes.

La motocicleta era conducida por el joven Iván, de 19 años y se desplazaba en condiciones normales por la avenida Urbanismo en sentido de oriente a poniente y por lo improvisto de los hechos, no alcanzó a detenerse a pesar de aplicar los frenos, originándose el desigual impacto.