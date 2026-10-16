Le sacaba la vuelta a la justicia, pero lo encontraron

Un hombre que tenía cuentas pendientes con la justicia por el presunto incumplimiento de sus obligaciones familiares fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el norte de la ciudad de Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Adrián “N”, de 36 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente desde julio de 2026.

Su captura ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Monte Blanco, en el fraccionamiento Valle de las Trojes, donde detectaron a un individuo que, al notar la presencia policial, mostró una actitud evasiva.

Ante su comportamiento, los oficiales le marcaron el alto y procedieron a realizarle una inspección preventiva. Durante la intervención, consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México y descubrieron que era requerido por las autoridades judiciales.

La orden de aprehensión había sido emitida por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Tras confirmar el resultado de la consulta, los policías trasladaron a Adrián ante el agente del Ministerio Público del fuero común, donde se verificaría su identidad para descartar que se tratara de un homónimo y se determinaría su situación jurídica.