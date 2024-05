Le roban sus joyas a Britney Spears

CDMX. – A casi un mes de que allegados expresaran su preocupación por la salud mental y financiera de Britney Spears, la «Princesa del Pop» reveló que todas sus joyas fueron robadas de su mansión. La intérprete de «Womanizer» compartió ayer un video en Instagram mostrando a sus 42.2 millones de seguidores que sus joyeros estaban vacíos.

«Así que puedes ver de verdad que me robaron todas mis joyas… ahora es difícil comprarlas nuevas porque tengo miedo a que se me pierdan», escribió en la descripción de su publicación. «No hay nada. Bueno, hay una Virgen María… Tengo miedo. Todo se ha ido. Todas mis joyas se han ido», aseguró en el clip.

La estrella del pop lamentó haber perdido algunas piezas hechas especialmente para ella, así como un collar con una cruz que tenía desde los 4 años. Ahora, optará por comprar joyas baratas y falsas por precaución.

En contraste, un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Ventura confirmó a Page Six que no han recibido ninguna llamada relacionada con el robo en la residencia de Spears.

Después del incidente, Britney subió otros dos videos en los que lucía tranquila y de buen humor: En el primero se congratulaba de haber bajado 12 tallas y en el segundo expresó sus ganas de hacerse un piercing en la lengua.

Esta no es la primera vez que Britney asegura sufrir un robo. En agosto de 2021, llamó a la Policía para denunciar un hurto en su casa en Thousand Oaks, California, pero decidió no presentar una denuncia formal. Mientras se recuperaba de una torcedura de tobillo, reveló que en una escapada a México fue estafada, pagando 750 dólares en lugar de 300 en una tienda.

En abril, fuentes cercanas a la cantante expresaron que Spears estaba actuando errática desde el final de su tutela, lo que podría traerle problemas financieros.