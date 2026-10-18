CDMX. – Ashley St. Clair, madre de uno de los hijos de Elon Musk, aseguró que el magnate redujo progresivamente los pagos mensuales de manutención del menor después de que ella rechazara firmar un acuerdo de confidencialidad y revelara públicamente su existencia.

Las declaraciones de la influencer conservadora, de 28 años, aparecen en Musk, documental dirigido por Alex Gibney y presentado en el Festival de Cine de Venecia, donde relata detalles de su relación con el empresario y la disputa legal por la paternidad y custodia de su hijo, Romulus St. Clair.

La mujer afirmó que inicialmente le ofrecieron 15 millones de dólares y 100 mil dólares mensuales para la manutención del menor, a cambio de mantener en secreto su relación con Musk, según Entertainment Weekly.

St. Clair rechazó la propuesta porque no quería que su hijo creciera ocultando su identidad.

Según explicó, los pagos mensuales bajaron a 40 mil dólares por no firmar el acuerdo y posteriormente a 20 mil dólares cuando anunció el nacimiento del niño, en febrero de 2025.

«Era casi como si no hubiera mostrado cierta faceta de sí mismo hasta después de que naciera nuestro bebé», declaró. Sus afirmaciones no constituyen una determinación judicial sobre las razones de las reducciones.

La comentarista también reveló en TikTok que su relación con Musk, iniciada en 2023 mediante interacciones en X, comenzó a deteriorarse cuando quedó embarazada.