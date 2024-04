Le quitan tumor; pierde un riñón

Lorena Corpus y Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. – La cantante Dulce se dijo ayer limpia de cualquier enfermedad grave, después de que el sábado se le retirara, tras una cirugía, un tumor del riñón izquierdo.

Aunque Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, nombre real de la intérprete de 68 años, no mencionó en la charla con Grupo REFORMA que le había sido extirpado también dicho riñón, fue su amigo, el promotor de espectáculos Hugo Mejuto, quien lo confirmó.

«Era un tumor bastante grande, aún no se sabe si es maligno o benigno, tiene que esperar los resultados. Por lo pronto le quitaron el riñón y el tumor… pero no, el mal humor», destacó el productor del espectáculo musical GranDiosas.

Semanas atrás, algunos medios habían informado, sin confirmación de la artista, que ésta tenía un tumor encapsulado por el que planeaba internarse en un nosocomio de la CDMX.

«La operación consistió en quitarme un tumor del riñón izquierdo. Todo tumor tiene riesgo de ser canceroso, pero, afortunadamente, dijo el doctor que, en mi caso, nada de eso está.

«Estoy limpia, bendito Dios, y ya se sacó el tumor y se acabó el problema», declaró Dulce en mensajes de voz vía Whatsapp.

ASÍ LO DIJO

«Estoy aquí, aprovechando las atenciones que me dan, y que son muy buenas. Y hasta que ya no me duela nada me voy a ir». Dulce, cantante