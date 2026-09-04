El historiador y ensayista Enrique Krauze expresó su preocupación por la situación económica y política del país, al considerar que existen condiciones que desincentivan la inversión y generan incertidumbre entre los pequeños y medianos empresarios.

Entrevistado en la Expo Networking 2026, Krauze señaló que uno de los principales problemas es la falta de incentivos para quienes sostienen una parte importante de la actividad económica del país.

Al ser cuestionado sobre el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo que su principal preocupación está relacionada con el deterioro institucional que, desde su perspectiva, ha afectado el orden republicano y la confianza necesaria para generar una atmósfera económica favorable.

Krauze se refirió particularmente a la reforma al Poder Judicial, al considerar que representa una ruptura con una tradición institucional construida durante décadas. A su juicio, este tipo de modificaciones tiene efectos sobre la confianza, la inversión y la convivencia política.

En el terreno electoral, sostuvo que las elecciones de 2027 representarán un momento relevante para la ciudadanía y afirmó que el voto continúa siendo la principal herramienta para evaluar y, en su caso, modificar el rumbo político.

“Democracia significa cambio. Democracia significa llamar a cuentas al poder. No son propietarios de la nación. La nación es de los ciudadanos”, expresó.

Durante su visita, Krauze también hizo referencia a Aguascalientes, al que describió como un estado pequeño pero con cierto orden y progreso. Señaló que la ciudadanía debe mantener una participación activa en la vigilancia de sus autoridades, especialmente en los ámbitos municipal y estatal.

El historiador insistió en que la democracia depende de la capacidad de los ciudadanos para exigir cuentas y decidir, mediante el voto, la continuidad o la sustitución de sus gobiernos.

Añadió que, pese a los problemas políticos y de seguridad que observa en México, no considera que la ciudadanía deba caer en el abatimiento, sino mantener una participación constante en los asuntos públicos.