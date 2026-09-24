Un hombre fue detenido por policías del Mando Coordinado en San Francisco de los Romo, luego de ser sorprendido cuando presuntamente cargaba en una camioneta varios costales con polietileno que habrían sido sustraídos de un vagón del ferrocarril.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre una terracería en Paseos de la Providencia cuando, a la altura de las vías, observaron a un sujeto junto a una Chevrolet Chevy pickup, color negro y con placas de Aguascalientes. El individuo se encontraba subiendo costales al vehículo, por lo que los oficiales se aproximaron para verificar su procedencia.

El hombre se identificó como Juan N, de 49 años y originario de Zacatecas. Al revisar la situación, los policías encontraron varios costales con polietileno dentro de la camioneta y otros más junto a las vías del ferrocarril.

En total fueron contabilizados aproximadamente 30 costales, cuya propiedad el detenido no pudo acreditar y que, de acuerdo con la información oficial, se presume fueron extraídos de un vagón del tren.

Juan N, junto con el cargamento recuperado, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de robo y será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido.