Un automovilista terminó fuera de la carretera estatal 42, luego de perder el control de su vehículo cuando circulaba aparentemente a exceso de velocidad. El accidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles y dejó como saldo daños materiales y al conductor con golpes leves.

El percance se registró minutos antes de las 04:00 horas, a la altura del kilómetro 8+800, en dirección hacia Granjas Fátima, donde un Volkswagen Passat gris, con placas de Veracruz, terminó fuera de la cinta asfáltica.

Al volante se encontraba Jenrry «N», de 44 años, quien, de acuerdo con los indicios recabados por elementos de la Policía Estatal de Carreteras, circulaba de norte a sur a una velocidad superior a la permitida.

Al llegar al punto señalado, perdió el control del volante hacia su izquierda y salió de la carretera, impactando la parte frontal izquierda del automóvil contra el camellón central.

En un intento por reincorporarse a la circulación, el conductor realizó una maniobra hacia la izquierda, pero nuevamente terminó fuera del camino. El Passat quedó sobre sus cuatro llantas, con el frente orientado hacia el sur.

Tras recibir el reporte al 911, policías estatales acudieron al sitio y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la ambulancia AGS028, valoraron al conductor, quien presentaba algunos golpes. Sin embargo, determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado a un hospital.