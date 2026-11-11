Un joven de 20 años salió ileso luego de protagonizar una aparatosa volcadura sobre la carretera estatal número 38, en el municipio de San José de Gracia, donde presuntamente el exceso de velocidad provocó que perdiera el control de su vehículo y terminara con las llantas hacia arriba.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 18+700, en el tramo comprendido entre las comunidades de San Antonio de los Ríos y La Congoja.

El conductor, identificado como Diego “N”, de 20 años, circulaba de oriente a poniente a bordo de una camioneta Hyundai Creta gris, con placas de Aguascalientes.

De acuerdo con los indicios recabados por elementos de la Policía Estatal de Carreteras, el joven transitaba a una velocidad superior a la permitida cuando perdió el control del volante hacia su derecha.

La unidad abandonó la cinta asfáltica, volcó sobre su costado izquierdo y finalmente quedó recostada sobre el toldo, con el frente apuntando hacia el poniente.

Automovilistas reportaron el percance al Servicio de Emergencias 911, lo que movilizó a policías estatales hasta el lugar.

Paramédicos del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO-451, valoraron al conductor y confirmaron que no presentaba lesiones, pese a lo aparatoso del accidente.

El percance quedó bajo la intervención de los elementos de la Policía Estatal de Carreteras.