Le pisan los talones al robo de autos en Aguascalientes

Cinco vehículos que contaban con reporte de robo vigente fueron localizados y asegurados por agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, mediante distintos operativos y diligencias.

Las unidades fueron ubicadas como resultado de trabajos de inteligencia en campo, análisis de información y acciones desarrolladas por personal especializado en el combate al robo de vehículos.

Entre lo recuperado se encuentra una motocicleta Italika modelo 2018, sin placas de circulación, que fue localizada por agentes investigadores y quedó bajo resguardo para las diligencias ministeriales.

En otra intervención fue asegurada una Volkswagen Taos modelo 2026, color gris y con placas de Guanajuato, luego de establecerse que tenía reporte de robo vigente.

Dos vehículos más aparecieron durante cateos. En un domicilio del fraccionamiento Valle del Campestre fue localizada una Ford Lobo modelo 2023, color blanco; mientras que en un inmueble de Paseos de San Gerardo los investigadores encontraron un Nissan Versa modelo 2025, color gris y sin placas.

Finalmente, los trabajos de investigación permitieron asegurar una Chevrolet Silverado modelo 2004, color negro y con placas de Texas, también reportada como robada.

Las cinco unidades fueron puestas a disposición o quedaron bajo resguardo de la autoridad para realizar las diligencias correspondientes y continuar con las investigaciones.