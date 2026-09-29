Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente le encontraran cuatro envoltorios con cerca de 70 gramos de hierba verde y seca con características de la marihuana, en calles del fraccionamiento Loma Bonita.

La captura ocurrió sobre la calle Artículo 123, donde uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia como parte del Operativo Pescador.

Durante el recorrido, los policías detectaron a un sujeto que, de acuerdo con el reporte oficial, mostró una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades, por lo que le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva.

El hombre se identificó como Iván “N”, de 32 años. Durante la inspección, los oficiales localizaron entre sus pertenencias cuatro envoltorios de plástico que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

El material asegurado arrojó un peso aproximado de 70 gramos, por lo que Iván “N” fue detenido y trasladado, junto con los envoltorios, ante el agente del Ministerio Público del fuero común.

En la Fiscalía General del Estado se inició una carpeta de investigación y será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.