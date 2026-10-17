Juan “N” fue vinculado a proceso por presuntamente incumplir con sus obligaciones de asistencia familiar, luego de ser denunciado por no proporcionar alimentos a sus dos hijas menores de edad.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, donde una agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba para llevar al señalado ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia, una jueza de Control consideró que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Juan “N”, por su probable responsabilidad en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Aunque enfrentará el proceso en libertad, el imputado deberá presentarse ante la autoridad judicial cada dos meses y tendrá prohibido salir del país sin autorización de la jueza.

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual podrán recabarse más pruebas relacionadas con el presunto incumplimiento de sus responsabilidades hacia las menores.