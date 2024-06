Le pasa factura salida a Kate Middleton

María Fernanda Tellez Albarran Agencia Reforma

CDMX. – La Princesa de Gales tendrá que tomarse un largo descanso tras aparecer el fin de semana en el Trooping The Colour, de acuerdo con la experta en realeza Katie Nicholl.

«Creo que un día como el sábado, en el que sabe que los ojos del mundo están puestos en ella, hay una enorme cantidad de escrutinio que le pasará factura. No creo que podamos esperar verla en público durante un tiempo. Tendrá que recuperarse», comentó a Entertainment Tonight.

Nicholl consideró que para asistir al evento debió haberle costado una extensa preparación, tiempo, esfuerzo y energía.

«Estuvo de pie durante mucho tiempo. Hubo un momento en el que estaba viendo el desfile… y le ofrecieron un asiento, que aceptó agradecida. Eso es sólo un poco de reconocimiento de que ella no es tan fuerte, no tan en forma, como lo era antes de entrar en este tratamiento», agregó.

La experta calificó la salida de la Princesa como una «decisión en solitario», ya que recientemente «ha dado un giro de 180 grados» en su tratamiento, pues le ha ido bastante bien.