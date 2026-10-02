Ángel “N”, alias “Zorrillo”, permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito Contra la Salud, en la Modalidad de Narcomenudeo, bajo la hipótesis de Posesión de Narcótico con Fines de Venta.

El imputado fue detenido el pasado 26 de septiembre por policías municipales de Jesús María, cuando los uniformados realizaban labores sobre la calle Agustín de Iturbide, en la Zona Centro.

De acuerdo con los datos presentados ante la autoridad judicial, durante la intervención los oficiales presuntamente encontraron entre las pertenencias de Ángel “N” una bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia granulada.

El material asegurado fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, donde un perito químico determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de 11 mil 287.1 miligramos.

Con los indicios recabados tras la captura, el Ministerio Público llevó el caso ante una Juez de Control, quien calificó de legal la detención y posteriormente dictó auto de vinculación a proceso contra “Zorrillo”.

Además, la juzgadora ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar y concedió un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.