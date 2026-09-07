Le llegó la hora: tenía cuentas pendientes por robo

Un recorrido de vigilancia por la carretera federal 71 terminó con la captura de un hombre que era buscado por la justicia por su presunta relación con un caso de robo calificado.

Elementos del Mando Coordinado patrullaban a la altura de la comunidad Las Ánimas, en el municipio de Pabellón de Arteaga, cuando detectaron a un sujeto que, de acuerdo con el reporte policial, mostró una actitud evasiva ante la presencia de los uniformados.

Los oficiales decidieron realizarle una revisión preventiva y posteriormente ingresaron sus datos al Sistema Plataforma México del C5i. La consulta arrojó que sobre el individuo pesaba una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

El detenido se identificó como Gustavo “N”, de 27 años, quien además cuenta con antecedentes por robo y faltas administrativas.

Tras confirmarse el mandato judicial, los policías lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con el procedimiento correspondiente y determinar su situación jurídica.