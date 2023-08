El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio César Medina Delgado, informó que, mensualmente, se derriban 45 árboles en el municipio capital debido a solicitudes de particulares. Aclaró que, para llevar a cabo este proceso, es necesario realizar un estudio sobre la altura y diámetro del tronco del árbol en cuestión.

Medina Delgado agregó que dicho estudio no sólo conlleva un análisis técnico sino también un costo, pues los Servicios Públicos facturan tanto el derribo del árbol como la posterior eliminación del material vegetal resultante de la tala.

Si se mantiene la tendencia actual, se estima que cerca de 540 árboles podrían ser derribados en el transcurso del año. «Las estadísticas indican un derribo de aproximadamente 45 árboles mensuales, lo que se traduce en un promedio de 1.5 árboles por día», subrayó el secretario.

El tema de la tala no fue el único abordado; también se discutió la campaña «Adopta un Camellón», impulsada por la Dirección de Parques y Jardines de Servicios Públicos. Esta iniciativa anima a los negocios cercanos a encargarse del mantenimiento y riego de los camellones urbanos. Junto con los participantes, se determina qué especies vegetales sembrar para asegurar su adecuado cuidado.

Respecto a la gestión de residuos, se resaltó la campaña «Lunes de basura que no es basura». Se puntualizó que el lunes por la noche es el momento adecuado para depositar materiales reciclables, mientras que el domingo permanece como un día ordinario para la disposición de desechos convencionales.

ALIADOS VERDES: Medina Delgado resaltó la colaboración con las universidades de la región para la promoción de la campaña y la implementación de mecanismos de separación de residuos en sus recintos. Aunque se anticipa que los resultados estadísticos se concreten en el transcurso del próximo año, los primeros indicios señalan un avance promisorio hacia una mayor conciencia de la sustentabilidad y la protección del medio ambiente en Aguascalientes.