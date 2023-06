CDMX.- En el escenario, con Caifanes, Alejandro Marcovich ganó admiración por su destreza en temas como «Afuera» o «No Dejes Que…».

Pero fuera de ahí, dio paso al daño autoinfligido y al colateral. Emocional y físico. Así lo atestigua Gabriela Martínez. Lo vivió como amiga, novia y esposa del guitarrista, pero más como madre de sus hijos: Béla, de 29 años, y Diego Marcovich, de 26.

Gaby, nacida en Guadalajara y de familia cercana al negocio musical, intentó reconstruir varias veces su relación con el Alejandro que la enamoró. Tuvo que rendirse a los diagnósticos clínicos, dictaminados por un psiquiatra.

«Nunca fui la víctima, sino la salvadora de la víctima. Tiene un problema notorio de narcisismo, psicopatía, sociopatía. Tiene un placer, aceptado por él, en hacer sufrir a su familia.

«Lo ha dicho ante los médicos y no pueden negarlo porque está en consulta: ‘A mí me gusta arriesgar a mi familia, me gusta exponerlos’. Tiene muchas complicaciones y (está) pésimamente atendido», revela Gaby, en charla exclusiva.

Hoy se conoce, porque ha trascendido en redes sociales a través de la periodista Lydia Cacho y de la propia Béla, que el ídolo de muchos, de 63 años, ha ejercido reiteradamente maltrato y violencia física, verbal y psicológica contra su familia. (Juan Carlos García/Agencia Reforma)