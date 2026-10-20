Le ganó el nervio al ver a policías en Misión de Santa Lucía

Un joven de 20 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de intentar escapar al detectar la presencia de los uniformados en calles del fraccionamiento Misión de Santa Lucía, en el municipio de Aguascalientes. Al consultar sus antecedentes, descubrieron que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Héroe Inmortal, donde oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia cuando observaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar la proximidad de una patrulla.

El sospechoso comenzó a correr para alejarse de los policías, quienes fueron tras él y lograron interceptarlo metros adelante.

El individuo se identificó como Eleazar N., de 20 años. Durante la intervención, los oficiales consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México, donde apareció una orden de aprehensión emitida en septiembre por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, relacionada con delitos contra la salud.

Ante esta situación, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Estatal y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se verificaría su identidad para descartar un posible caso de homonimia y determinar su situación jurídica.