Un motociclista originario de Zacatecas terminó detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de que le encontraran entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 35 gramos de una sustancia granulada con características similares a las del cristal.

La captura ocurrió sobre la carretera estatal número 65, a la altura del fraccionamiento Reserva de los Quetzales, en el municipio de San Francisco de los Romo, donde oficiales de la Comisaría Metropolitana realizaban labores de vigilancia.

Durante su recorrido, los uniformados detectaron una motocicleta Veloci, color gris, que circulaba sin placa y cuyo conductor tampoco utilizaba casco de seguridad. Ante estas irregularidades, le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva.

El motociclista se identificó como Fernando N., de 38 años, originario de Zacatecas. Al inspeccionar sus pertenencias, los policías localizaron una bolsa de plástico que contenía la sustancia sospechosa, cuyo peso aproximado fue de 35 gramos.

El individuo fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, junto con la presunta droga y la motocicleta asegurada.

Fernando quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.