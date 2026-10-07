Le falló el volante y encontró dos muros

Una joven de 23 años terminó en el hospital luego de perder el control de su automóvil y estrellarse contra dos estructuras de contención cuando circulaba por el puente elevado de avenida Aguascalientes, a la altura de avenida de los Maestros.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:10 horas, cuando Viviana conducía un Nissan sedán negro, modelo 2009, con placas de Zacatecas, en dirección de poniente a oriente.

La joven avanzaba por el carril derecho del paso elevado cuando, al llegar al cruce con avenida de los Maestros, perdió el control del volante hacia su izquierda y se proyectó contra el muro de concreto del camellón central, al que golpeó con la parte frontal izquierda del vehículo.

El impacto provocó que el automóvil se desplazara nuevamente hacia la derecha, hasta chocar con su parte posterior izquierda contra la barrera metálica de contención, donde finalmente quedó detenido.

Al sitio acudieron oficiales de la Policía Vial y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios a la conductora. Posteriormente, fue trasladada en código verde al Hospital Tercer Milenio para su valoración médica.

El Nissan fue retirado mediante una grúa y trasladado a una pensión.