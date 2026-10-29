Un joven de 20 años resultó lesionado luego de perder el control de su automóvil, salir de la carretera y terminar volcado sobre el toldo, cuando circulaba por el municipio de Calvillo. Pese a lo aparatoso del accidente, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

El percance ocurrió la noche del miércoles sobre la carretera estatal 51, a la altura del kilómetro 2, en el tramo que conecta a la comunidad de Mesa Grande con la cabecera municipal de Calvillo.

El vehículo involucrado fue un Nissan Altima gris, con placas de Zacatecas, conducido por Leonardo «N», de 20 años, quien terminó accidentado luego de perder el control del volante.

Tras recibir el reporte al 911, elementos de la Policía Estatal de Carreteras acudieron al sitio y encontraron el automóvil completamente volcado, con las llantas hacia arriba.

Paramédicos del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO-443, valoraron al conductor, quien presentaba algunos golpes que no ameritaron su traslado a un centro hospitalario.

De acuerdo con los indicios recabados por los policías, el joven circulaba por la carretera estatal cuando perdió el control de la dirección hacia su derecha, lo que provocó que abandonara la cinta asfáltica y posteriormente volcara.