Un joven de 18 años terminó detenido por policías municipales luego de que presuntamente utilizó dinero de una tienda de conveniencia para realizar tres depósitos bancarios, tras recibir una llamada de extorsión en la colonia Del Trabajo, en Aguascalientes.

La intervención policial ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de avenida Convención y la calle 1810, donde los uniformados acudieron inicialmente para atender un reporte relacionado con una posible extorsión telefónica.

En el lugar, una trabajadora identificada como Rachel explicó que uno de sus compañeros había recibido una llamada de un desconocido que se hizo pasar por el encargado del negocio y lo amenazó con imponerle una sanción económica si no realizaba determinados pagos.

Ante las amenazas, el empleado habría efectuado tres depósitos por un monto acumulado de 15 mil 141 pesos, utilizando dinero del establecimiento sin contar con autorización.

Aunque el joven aparentemente actuó bajo las amenazas de un supuesto superior, el representante legal de la tienda manifestó su intención de presentar una denuncia por la disposición indebida del efectivo.

Por ese motivo, los policías detuvieron a Axel “N”, de 18 años, quien fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de resolver su situación jurídica.