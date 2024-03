Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Tiene a su cargo dos programas de televisión, Faisy Nights y Me Caigo de Risa; en radio conduce «El Tlacuache» en Los 40; está de gira con la obra Escape Room, y ahora ¡también canta!

Lo que pocos saben es que Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, inició su carrera en el grupo musical Perfiles y aunque su mayor reconocimiento es por la conducción, él se aferra a seguir en la música.

Faisy visitó los estudios de REMEX Music, ubicados en San Nicolás, donde grabó un tema con Edwin Luna, que todavía no tiene título, y se encerró con La Casetera para una nueva colaboración.

«Estoy en teatro, radio, y tele. Estoy viviendo mi sueño», dijo Faisy.

Con Román Torres, del grupo Matisse, grabó el sencillo «Te Propongo»; actualmente promueve «Perverso», canción en la que colaboró con José Ángel «El Flaco». Junto a Edwin eligió cantar una balada ranchera y con La Casetera le entra a la cumbia en una melodía que podría llamarse «El Número que Usted Marcó No Existe».

«La gente no lo sabe, pero quiero decirles que voy a cumplir dos años de casado y mi matrimonio va a muy bien gracias a que La Casetera cantó en mi boda», expresó emocionado Faisy, «nos conocemos desde hace mucho y yo llevaba correteándolos hace tiempo, queriendo hacer una colaboración y por fin se me hizo. Le caí a Monterrey para darle ‘fueguito’ a este tema».

«La canción con La Casetera tiene un toquecito de ellos y otro mío. Con esta voz rasposa todo suena medio rockerón. Se trata de una cumbia norteña con tintes de todo».

Apenas los invitó a cantar con él, los integrantes de La Casetera no lo dudaron y le dieron el sí. Aunque Faisy ya traía arreglos del tema, el grupo también «metió su cuchara».

«Nos apasiona hacer música, de hecho, Faisy ya se dio cuenta cómo trabajamos los temas. Es bien padre porque todos participamos, colaboramos, le ponemos nuestro estilo y salen las cosas chidas», comentó Gerardo «Quirri» Padilla, quien agregó que en días pasados grabaron un tema para el disco de Pee Wee.

Anunció que se avecinan varias colaboraciones de La Casetera con artistas como Yuri, Mariana Seoane, Los Claxons, Genitallica, La Leyenda y uno más con Edwin.