Un joven de 23 años terminó detenido por policías del Mando Coordinado luego de que le encontraran ocho envoltorios con una sustancia granulada, aparentemente droga cristal, durante una revisión en calles de la zona centro del municipio de San José de Gracia.

El detenido fue identificado como Alan “N”, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia en el cruce de las calles Benito Juárez y Gámez Orozco.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo mostró una actitud evasiva ante la presencia de los oficiales, por lo que estos decidieron interceptarlo y someterlo a una inspección preventiva.

Durante la revisión corporal, los policías encontraron entre sus pertenencias ocho envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares a las de la metanfetamina conocida como cristal, cuyo peso aproximado fue de 23 gramos.

Ante el hallazgo, Alan fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.