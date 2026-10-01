Un hombre identificado como Homero “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, luego de que fuera detenido en posesión de metanfetamina en la comunidad de Molinos, municipio de Asientos.

La detención ocurrió el pasado 19 de septiembre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores sobre la calle Emiliano Zapata y detectaron al ahora imputado.

Durante la intervención, los policías encontraron entre sus pertenencias cinco envoltorios de plástico con una sustancia granulada, motivo por el que fue asegurado y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público.

El material decomisado fue analizado por un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quien estableció que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 903.2 miligramos.

Tras integrar los datos de prueba, la Fiscalía General del Estado llevó a Homero “N” ante un Juez de Control. En audiencia, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincularlo a proceso por su probable intervención en narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de venta.

El juez ordenó que permanezca bajo prisión preventiva justificada y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.