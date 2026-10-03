Un hombre de 45 años terminó detenido en la comunidad de Ciénega Grande, municipio de Asientos, luego de que policías del Mando Coordinado le encontraran un envoltorio con aproximadamente 100 gramos de hierba verde y seca con características de la marihuana.

La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia por el cruce de las calles Morelos y Héctor Hugo Olivares, donde los uniformados detectaron a un sujeto que presuntamente mostró una actitud evasiva ante su presencia.

Los oficiales se aproximaron y realizaron una revisión preventiva a quien se identificó como Francisco “N”, de 45 años. Entre sus pertenencias localizaron un envoltorio de plástico que contenía la presunta droga.

Tras el aseguramiento, Francisco “N” fue detenido y trasladado, junto con el envoltorio, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias correspondientes.