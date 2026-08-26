Policías estatales detuvieron a José Luis “N”, de 35 años, luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de mariguana y una sustancia con características del cristal durante un operativo de vigilancia en Jesús María.

La intervención ocurrió sobre el bulevar J. M. Romo, donde los uniformados realizaban labores de patrullaje y detectaron a un hombre que, según el reporte policial, mostró una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los agentes.

Ante su comportamiento, los policías le practicaron una revisión preventiva. Entre sus pertenencias encontraron dos envoltorios: uno contenía aproximadamente 39 gramos de hierba verde y seca con características propias de la mariguana, mientras que el segundo llevaba cerca de 15 gramos de polvo blanco, aparentemente cristal.

José Luis “N” fue detenido y trasladado, junto con las sustancias aseguradas, ante el agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado.

Será esta autoridad la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido por su probable participación en delitos contra la salud.