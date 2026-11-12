Un hombre identificado como Jorge “N” fue vinculado a proceso por delitos federales, luego de que las autoridades aseguraran más de 20 kilogramos de droga, un arma de fuego y varios cargadores durante un cateo realizado en un domicilio del fraccionamiento Balcones de Oriente, en Aguascalientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el imputado enfrenta cargos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, así como por posesión de un arma de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la intervención en el inmueble, las autoridades localizaron 17.1642 kilogramos de marihuana, 3.7464 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina y 27.3 gramos de cocaína.

También aseguraron una pistola con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, además de otros cuatro cargadores para arma de fuego.

El expediente llegó a manos de la Fiscalía Federal en Aguascalientes después de que el Ministerio Público del fuero común declinara su competencia y remitiera la investigación a las autoridades federales.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, una juez de Control determinó vincular a proceso a Jorge “N” y ordenó que permanezca bajo prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual continuarán las diligencias para esclarecer los hechos.

El imputado mantiene la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia condenatoria.