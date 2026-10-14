Le encuentran cuchillo y lo detienen en El Barranco

Un hombre de 37 años terminó detenido luego de que policías del Mando Coordinado le encontraran un cuchillo entre sus pertenencias durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de El Barranco, perteneciente al municipio de San Francisco de los Romo.

El detenido fue identificado como Salvador “N”, quien llamó la atención de los uniformados cuando caminaba sobre la avenida Benito Juárez y, al notar la presencia de las patrullas, adoptó una actitud evasiva.

Ante su comportamiento, los oficiales le marcaron el alto para someterlo a una revisión corporal, durante la cual descubrieron que llevaba consigo un arma blanca tipo cuchillo, cuya utilización no pudo justificar.

Por tal motivo, Salvador fue detenido y trasladado, junto con el arma asegurada, a las instalaciones de la Vicefiscalía de Control Regional, en San Francisco de los Romo.

El individuo quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, quien se encargará de determinar su situación jurídica.