Le encuentran cuchillo de 15 centímetros en El Barreno

Un hombre de 28 años terminó detenido por elementos del Mando Coordinado luego de que le encontraran un cuchillo entre sus pertenencias durante una revisión preventiva en la comunidad de El Barreno, perteneciente al municipio de Jesús María.

El detenido fue identificado como Manuel “N”, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban recorridos de vigilancia por calles de dicha comunidad.

De acuerdo con la información policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas, situación que motivó a los oficiales a interceptarlo para someterlo a una inspección.

Durante la revisión, los policías descubrieron que Manuel llevaba consigo un arma blanca tipo cuchillo, de aproximadamente 15 centímetros de longitud, por lo que procedieron a asegurarlo.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, junto con el cuchillo decomisado.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica por la posesión del arma prohibida.