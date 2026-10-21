Un hombre de 36 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de que presuntamente le encontraran una bolsa con aproximadamente 12 gramos de droga sintética conocida como cristal, en el fraccionamiento Infonavit Morelos, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Jesús «N», quien intentó escapar corriendo al detectar la presencia de los uniformados.

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Andador Palenque y observaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar que se aproximaban las patrullas.

Los oficiales le marcaron el alto, pero el sujeto ignoró la indicación y emprendió la huida a pie. Los policías fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante.

Durante una revisión preventiva, los uniformados localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada con características similares a las del cristal, cuyo peso aproximado fue de 12 gramos.

Ante el hallazgo, Jesús fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, junto con la sustancia asegurada, para determinar su situación jurídica.