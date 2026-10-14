Un hombre de 39 años terminó detenido en el municipio de Calvillo, luego de que policías del Mando Coordinado le encontraran entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 40 gramos de una sustancia granulada con características similares a las de la droga conocida como cristal.

La detención ocurrió en calles de la colonia Los Ángeles, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial.

Ante su comportamiento, los oficiales decidieron interceptarlo y someterlo a una revisión corporal. Durante la inspección localizaron una bolsa de plástico que contenía la sustancia sospechosa.

El individuo se identificó como Jesús “N”, de 39 años, quien fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Aguascalientes.

El sospechoso quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.