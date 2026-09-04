Un joven de 26 años fue detenido en Puertecito de la Virgen, municipio de San Francisco de los Romo, luego de que policías le encontraran entre sus pertenencias más de 32 gramos de hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

La captura ocurrió como parte del denominado “Operativo Pescador”, cuando elementos del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia sobre la avenida 16 de Septiembre.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados detectaron a un sujeto que mostró una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial, por lo que decidieron realizarle una revisión preventiva.

El individuo se identificó como Edgar, de 26 años. Durante la inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias una bolsa que contenía más de 32 gramos de la hierba señalada.

Tras el hallazgo, Edgar fue detenido y trasladado, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.