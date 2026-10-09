Un sujeto identificado como Ramón “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el robo de un automóvil Honda, que se encontraba estacionado afuera de una tienda en la colonia Salto de Ojocaliente, en Aguascalientes.

El robo ocurrió el 14 de agosto de 2026, sobre la avenida Tecnológico, donde el individuo presuntamente se apoderó del vehículo sin autorización de su propietario, para después abordar la unidad y escapar.

La víctima presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió al Ministerio Público abrir una carpeta de investigación. A partir de las indagatorias realizadas por agentes de la Policía de Investigación Criminal, se logró establecer la identidad del probable responsable.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión contra Ramón “N”, quien posteriormente fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

El acusado compareció ante un juez de Control que, durante la continuación de la audiencia inicial, resolvió vincularlo a proceso por el delito de robo calificado.

Como medida cautelar, el juzgador le impuso prisión preventiva justificada, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.