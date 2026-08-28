Le “echó el ojo” a los lentes y acabó detenido

Un hombre de 56 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado por presuntamente meterse a una camioneta estacionada y sustraer varios objetos, en el fraccionamiento Morelos.

El reporte movilizó a los uniformados hasta avenida Aguascalientes, casi en el cruce con la calle 30 de Julio, donde una persona mantenía retenido al supuesto responsable.

En el lugar, Ramón, de 54 años, señaló que momentos antes el individuo había abordado su Chevrolet Equinox negro, con placas de Aguascalientes, estacionado junto a su negocio de lozas.

De acuerdo con su versión, el sospechoso dañó la chapa del vehículo y consiguió abrirlo para apoderarse de diversos objetos. Entre lo sustraído se encontraban tres lentes de sol guardados en la guantera.

Los agentes sometieron al señalado a una revisión preventiva y entre sus pertenencias encontraron los tres lentes, además de un juego de llaves presuntamente alteradas y utilizadas para abrir vehículos.

El detenido se identificó como Ernesto “N”, de 56 años. Tras su aseguramiento fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.