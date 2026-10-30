Le echaron el ojo y le salió una cuenta pendiente

Un hombre de 36 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción (VNSA), luego de que se detectara que contaba con una orden de reaprehensión vigente por el delito de robo calificado.

El sospechoso, identificado como Eduardo “N”, fue interceptado cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre la calle Rodrigo Rincón, en el Sector Alameda de dicho fraccionamiento.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas, lo que llamó la atención de los oficiales, quienes le marcaron el alto para someterlo a una revisión preventiva.

Durante la intervención, los policías consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México, donde apareció un mandamiento judicial vigente por robo calificado, emitido en mayo de 2026.

Ante esta situación, Eduardo fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

La autoridad ministerial se encargaría de verificar su identidad para descartar un posible caso de homonimia y determinar su situación jurídica.