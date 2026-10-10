Le echaron el ojo y le encontraron una orden de aprehensión

Un joven de 23 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, luego de que una consulta en Plataforma México revelara que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

La captura ocurrió sobre la calle Francisco Armengol, en el Sector Estación, cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia como parte del Operativo Pescador.

Durante el recorrido, los policías detectaron a un individuo que presuntamente adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas, por lo que le marcaron el alto para someterlo a una inspección preventiva.

Tras revisar sus datos personales en Plataforma México, los oficiales recibieron la notificación de que existía una orden de aprehensión a su nombre, emitida por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en febrero de 2026, por el delito de robo calificado.

Ante esta situación, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

La autoridad ministerial se encargaría de determinar su situación jurídica y verificar su identidad para descartar que se tratara de un caso de homonimia.