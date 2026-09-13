Policías del Mando Coordinado detuvieron a Sergio N, de 35 años, señalado como presunto responsable del robo con violencia de una motocicleta ocurrido minutos antes en la comunidad de Los Vázquez, en el municipio de Jesús María.

La movilización comenzó tras un reporte recibido en el Servicio de Emergencia 911, en el que se informó sobre el robo de una motocicleta Itálika, roja con negro y con placas de Aguascalientes.

Durante el operativo de búsqueda, los uniformados ubicaron sobre la calle Olmos, en el fraccionamiento Vistas del Sauz, a un individuo que circulaba a bordo de una unidad con las características señaladas, por lo que le marcaron el alto.

Tras una inspección preventiva, los policías consultaron los datos de la motocicleta en Plataforma México. El sistema confirmó que contaba con reporte de robo con violencia, cometido minutos antes en Los Vázquez.

Sergio N fue detenido y trasladado, junto con la motocicleta recuperada, a la Fiscalía General del Estado. El Agente del Ministerio Público recibió al sospechoso y abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.