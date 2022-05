Staff Agencia Reforma

CIUDAD DEL VATICANO.-El Papa Francisco aseguró ayer que le pidió al Kremlin frenar la guerra en Ucrania y que se ofreció a viajar a Moscú para hablar con el Presidente ruso, Vladimir Putin, pero que aún no tiene respuesta.

«En diciembre hablé con él (Putin) por mi cumpleaños, pero esta vez no llamé. Quise hacer un gesto claro que todo el mundo pudiera ver y por eso me dirigí al Embajador ruso.

«Les pedí que me explicaran, les dije que por favor se detuvieran. Luego le pedí al cardenal (Pietro) Parolin, tras 20 días de guerra, que hiciera llegar un mensaje a Putin de que estoy dispuesto a ir a Moscú», subrayó Francisco en entrevista con el periódico Corriere della Sera.

Durante décadas, los Papas han tratado de visitar la capital rusa como parte del esfuerzo de larga data para sanar las relaciones con la Iglesia Ortodoxa de allí, que se separó de Roma hace más de mil años. Pero nunca ha llegado una invitación.

Francisco, además, dijo que cuando se reunió a fines de abril con el Primer Ministro de Hungría, Victor Orban, le señaló que Putin planea poner fin a la invasión el 9 de mayo, el Día de la Victoria de Rusia.

«Esto también explicaría la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es sólo el Donbás, es Crimea, es Odesa, es todo», externó el Pontífice.

