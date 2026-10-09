Un hombre identificado como Daniel “N” fue vinculado a proceso por los delitos de fraude y abuso de confianza, luego de que presuntamente recibió dinero para reparar el interior de un automóvil, pero no cumplió con el trabajo y además dispuso de varias piezas de la unidad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el acusado se comprometió a realizar las reparaciones bajo determinadas condiciones de tiempo y calidad. Sin embargo, los trabajos no avanzaron conforme a lo acordado y el señalado continuó solicitando dinero al propietario del vehículo.

El problema no terminó ahí, pues Daniel “N” también habría dispuesto de diversas piezas del automóvil que le habían sido confiadas exclusivamente para efectuar las reparaciones, ocasionando un perjuicio económico al afectado.

Ante esta situación, la víctima presentó una denuncia y el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes, hasta conseguir que el caso llegara ante un juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba para vincular a proceso al imputado por fraude y abuso de confianza.

Daniel “N” deberá presentarse periódicamente ante la autoridad judicial el día 5 de cada mes y tendrá prohibido salir del estado de Aguascalientes mientras permanezcan vigentes estas medidas cautelares.