Por presuntamente destrozar un automóvil a batazos y agredir a su propietario cuando intentó detenerlo, José Luis “N” recibió una segunda vinculación a proceso, ahora por el delito de daño en las cosas doloso.

Los hechos ocurrieron el 17 de mayo de 2025, en la colonia Insurgentes, donde el imputado presuntamente utilizó un bate de béisbol para arremeter contra un Chevrolet Malibu, al que causó daños en los cristales y la carrocería.

El dueño del vehículo escuchó los golpes y salió de su domicilio para averiguar qué sucedía. Al descubrir que estaban dañando su automóvil, intentó intervenir, pero presuntamente José Luis también lo atacó con el bate, golpeándolo en la cabeza.

La agresión le provocó una herida sangrante, tras lo cual el señalado se retiró del lugar.

La denuncia dio paso a una investigación de la Fiscalía General del Estado, que reunió los elementos necesarios para llevar nuevamente al acusado ante una juez de Control.

Durante la audiencia, la juzgadora determinó vincularlo a proceso por daño en las cosas doloso y le impuso diversas medidas cautelares, entre ellas presentarse periódicamente ante la autoridad, restricciones para salir del territorio establecido y prohibiciones de acercamiento o comunicación con determinadas personas.

Además, concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que José Luis ya enfrentaba un proceso penal por lesiones calificadas, relacionado con estos mismos acontecimientos.