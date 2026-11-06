Dos hombres terminaron detenidos por policías municipales de Aguascalientes tras un altercado en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, donde uno de ellos fue acusado de golpear y amenazar de muerte a un vecino, además de causar destrozos en la puerta de su vivienda. Al segundo le aseguraron una pistola de aire comprimido.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Cultura Tarahumara, casi en su cruce con Cultura Maya, donde los uniformados acudieron tras recibir un reporte de auxilio por una agresión.

Al llegar, encontraron a dos sujetos frente al domicilio señalado. Uno de ellos sostenía en la mano derecha un objeto con apariencia de arma de fuego, por lo que los oficiales le ordenaron colocarlo en el suelo y levantar las manos.

El individuo obedeció y fue asegurado. Posteriormente, los policías confirmaron que el objeto era una pistola de aire comprimido de color negro.

En ese momento, el afectado, identificado como José, salió de su vivienda y señaló a uno de los presentes como responsable de haberlo golpeado, amenazado de muerte y ocasionado daños en la puerta de su casa.

Ante el señalamiento, los oficiales detuvieron a Edgar “N”, de 27 años, por su presunta participación en la agresión, así como a Ricardo “N”, de 37 años, quien llevaba la pistola de aire comprimido.

Ambos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, junto con el objeto asegurado, para determinar su situación jurídica.