Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, el Municipio de Aguascalientes rehabilita el área recreativa ubicada en el Arroyo de los Arellano, en la colonia Miravalle, como parte de las obras seleccionadas por la ciudadanía en la edición 2026 del Presupuesto Participativo.

El presidente municipal, Leo Montañez, supervisó los trabajos para verificar el avance del proyecto, que contempla la renovación de aproximadamente mil 200 metros cuadrados.

Durante el recorrido, señaló que la rehabilitación y el mantenimiento de parques y espacios públicos contribuyen a la convivencia, la salud y la prevención. Indicó que el objetivo es ofrecer a las familias espacios dignos, iluminados y funcionales.

El secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, detalló que se instalará una cerca perimetral de tres metros de altura y se construirán rampas para personas con discapacidad. También se colocarán un muro de contención y malla en la cancha de básquetbol.

La intervención incluye la rehabilitación y reubicación de los juegos infantiles, la construcción de arriates para los árboles existentes, la instalación de botes de basura de concreto y la reparación de las bancas.

Asimismo, se rehabilitarán el alumbrado, el sistema de riego y la cisterna existente, como parte de las mejoras previstas para el funcionamiento del espacio recreativo.

En la supervisión participaron los regidores Leslie Atilano Tapia, Juan Antonio González Guerrero y Martha González Estrada.